07 сентября 2016 года в г.Риге состоялся семинар по правилам судейства соревнований WKF (World Karate Federation) который организовала Latvijas Karate Federācija (LKF), в лице главного судьи Федерации Каратэ - Игоря Пономаренко. На семинар прибыли тренеры и спортсмены из большинства клубов каратэ Латвии.

От Даугавпилса на семинар были приглашены и интенсивно обучались правилам судейства по теории спортсмены SOCHIN каратэ клуба ,обладатели коричневых поясов - Сергей Кудлис ,Денис Куранов (имеют сертификат Judge), и президент SOCHIN - Сергей Иванько (имеет сертификат Referi категории В). В ходе интересного и познавательного обучения спортсмены разобрали и изучили и рассмотрели правила по KUMITE (поединки) и правила по KATA (бой с тенью). Семинар организован с учетом того ,что каратэ,как вид спорта включен в Олимпийские Игры ,которые состоятся в 2020 г. в Токио. Также для последующего экзамена ,на котором спортсмены SOCHIN подтвердят свой сертификат или сдадут экзамен на более высшую судейскую категорию. Наличие сертификата позволяет ученикам SOCHIN более расширенно применять свои знания ,как при судействе ,так и при индивидуальных выступлениях на татами .