С 5 сентября комиссия в составе ведущих специалистов Управления образования Даугавпилсской думы проводит проверку детских садов к началу нового учебного года. Главные критерии оценки те же, что и применительно к школам: организация учебного процесса, обеспечение безопасности детей и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Что касается сферы образования, то, по мнению специалистов, учебная база соответствует возрасту детей и требованиям дошкольной программы.

Воспитанники детсадов обеспечены игрушками, наглядным и методическим материалом, учебными пособиями для подготовки к школе. Готовясь к новому учебному году, коллективы дошкольных учреждений постарались привести в порядок помещения и территорию детсадов.



За последние годы при софинансировании городской Думы больше половины дошкольных учреждений участвовало в европейских проектах повышения энергоэффективности зданий. Сейчас на пороге полной реновации находится 26-й детский сад. Общая стоимость проекта около 1 млн. 288 тыс. евро. Закупочная процедура проведена, исполнитель заказа определён. В стадии подписания трёхсторонний договор между VARAM, Инвестиционным фондом среды и самоуправлением Даугавпилса. Дошкольное учреждение образования посещают 185 детей. Из 10 групп 6 – круглосуточные. В этом году открылась вторая группа с латышским языком обучения. С возникающими техническими проблемами здесь справляются, но здание остро нуждается в утеплении. Поэтапные строительные работы могут начаться уже в этом году. После реализации проекта здание 26-го детсада станет первым в Латвии с низким потреблением энергии, иными словами «пассивным» зданием. Большой объём ремонтно-строительных работ выполнен в 4-ом специальном дошкольном учреждении.



4-й специальный детсад в числе четырёх спецучреждений, которые находятся на государственном обеспечении. Его посещают дети с астматическими и заболеваниями эндокринной системы, причём не только из Даугавпилса, но и других самоуправлений региона. Другого подобного детского сада в Латгалии нет. На средства Европейского фонда регионального развития (ERAF) здание было утеплено в 2014 году, а теперь подходят к завершению внутренние работы: ремонт лестничных пролётов и замена инженерных коммуникаций. В учреждении четыре автономных выхода, поэтому строители не пересекаются с детьми и работниками детсада. С 1 сентября в 6-й средней школе им. Яниса Райниса начали работу 3 группы детей, переведённых из 6-го детсада. К этому времени в новые отремонтированные помещения было завезено всё необходимое оборудование. Работа над обновлением материально-технической базы дошкольных учреждений Даугавпилса будет продолжена.



По данным на 1 сентября 28 детских дошкольных учреждений посещают около 4 500 тысяч ребятишек. В наличии свободные места в группах с детьми 4 – 6 лет.



С прошлого года в детских учреждениях самоуправление реализует две новые программы. Бесплатное питание предоставлено даугавпилсским детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также всем детям шестилетнего возраста, которые посещают садик последний год и осваивают обязательную программу подготовки к школе. Забота о детях среди приоритетных направлений деятельности городской Думы. Свою работу приёмочная комиссия завершит 9 сентября, но уже сегодня специалисты с уверенностью говорят о готовности детских дошкольных учреждений образования к новому учебному году.