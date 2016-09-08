Конкурс «Большой приз стройиндустрии» вместе с другими организациями проводит Латвийское объединение строительных инженеров.

Иосиф Реут закончил Рижского политехнический институт по специальности "Инженер путей сообщения". Он занимается прокладкой инженерных коммуникаций и другими строительными работами. Около 80 крупных объектов выполнило руководимое им строительное подразделение почти за полвека. В их числе реконструкция улицы Ригас и площади Виенибас. Один из масштабных европейских проектов, реализованных в Даугавпилсе – реконструкция трассы А-13. В числе наиболее сложных объектов последних лет - строительство нового лабораторного корпуса Даугавпилсского университета. Сейчас фирма ведет реконструкцию ряда улиц Даугавпилса.