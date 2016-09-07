ДРУЗЬЯ Айвара Янсона - ПРИГЛАШАЮТ! На литературно-музыкальный вечер Памяти, „Atmiņas par Aivaru Jansonu”!

Вечер с ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ И СТИХАМИ - УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ провести вечер в ДРУЖЕСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЕ, который посвящен юбилею поэта и музыканта Айвара Янсона!В актовом зале Kalkūnes pagasta pārvalde, Ķieģeļu ielā 4!Вход свободный!