В Даугавпилсе работу начала рабочая группа по составлению бюджета города на следующий год. По предварительным данным, бюджет города, по сравнению с бюджетом-2016, может вырасти примерно на 5%.

По информации, полученной в городской думе, рабочая группа, которая начала заниматься составлением бюджета города на следующий год, ожидает, что бюджет-2017 будет несколько выше нынешнего года. По самым осторожным прогнозам, бюджет может превысить 80 миллионов евро, то есть, рост бюджета составит около пяти процентов. Бюджет Даугавпилса в этом году составлял 74,6 миллиона евро. Рост бюджет может быть обеспечен за счет нескольких показателей, в том числе, по предварительным данным, примерно, на 5% может увеличиться сумма дотаций, получаемых из Фонда выравнивания самоуправления, а также поступления от налогов.