Хорхе Вихил Эскалера после 25 лет работы в испанском банке купил гостевой дом недалеко от Даугавпилса и стал радушным хозяином.

Испанец Хорхе Вихил Эскалера в 2009 году променял родную Астурию на совершенно неизвестную ему Латвию, последовав за девушкой, в которую был влюблен, рассказывает El Comercio. Как нередко случается, любовь быстро прошла. Но отношения у бывшей пары, по словам испанца, сохранились хорошие. Расставшись с девушкой, из-за которой он решился кардинально изменить свою жизнь, Хорхе не стал спешить с возвращением на родину. Вскоре он встретил новую любовь — русскую женщину по имени Ирина. «Мы познакомились через интернет и она часто приезжает ко мне», — рассказывает 56-летний любитель приключений с Иберийского полуострова.



Хорхе называет себя полиглотом и признает, что языкового барьера для него как такового не существует.



«Кто чего-то хочет — тот этого добивается. Я на полуфранцузском, полуанглийском, полурусском и полулатвийском могу объясниться практически со всеми. И если нет, то в ход идут жесты», — объясняет он. Бизнес в глубинке Недолго думая, испанский путешественник приобрел за 5 тысяч евро гостевой дом Baltin Krogs и отреставрировал его на свой манер.



«На мой манер» — любимая фраза испанца, который оставил позади 25-летний опыт банковского служащего, чтобы начать с нуля в латвийской глубинке с неповторимой природой. Он ни о чем не жалеет. «Банки нынче думают лишь о том, как бы побольше чего-нибудь продать клиентам. А я не хочу обманывать людей», — подчеркивает испанец. По его словам, клиенты гостевого дома — совсем другое дело. Для некоторых из них Хорхе лично готовит блюда испанской (и не только!) кухни.



Приезжают в дом к Хорхе в основном любители треккинга, рыбалки, фотографии и охоты.



Хорхе признается, что многим обязан одному из своих друзей-охотников, который ему «заполняет холодильник, когда на улице минус 30». Что касается овощей, то, по рассказам испанца, «это добро он сам выращивает в огороде». Благодаря этому Хорхе удается тратить, как он сам признается, не более 100 евро в месяц. «За все остальные услуги плата мизерная, воду я достаю из колодца, а за интернет плачу 6 евро. Это как жить 40 лет назад», — отмечает он.



Домой в Испанию он пока не собирается. Особенно «учитывая ту незавидную ситуацию, которая сейчас там складывается», резюмирует Эскалера.