5 сентября Управление образования города утвердило данные о количестве школьников, начавших учебу 1 сентября этого года. В Даугавпилсе, по сравнению с прошлым учебным годом, их количество увеличилось на 157.

По данным Управления образования, в этом году учебный год в школах города начали 9330 школьников, из которых 898 - первоклассники, 628 - 10-классники. По сравнению с прошлым учебным годом, количество первоклассников сократилось на 75 детей, в свою очередь, в 10 классах учится в этом году на 20 школьников больше. Анализируя динамику изменения числа школьников в учебных заведениям, специалисты Управления образования отметили, что значительный прирост количества школьников (35 человек)) отмечен в 13 средей школе, Даугавпилсской государственной польской гимназии (+ 30), 17 средней школе (+26) и 16 средней школе (+23). Есть школы, где количество учеников сократилось - это 15 средняя школа, где стало на 29 учеников меньше, и 10 средняя школа, где количество детей сократилось на 16.