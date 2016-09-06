Председатель Даугавпилсской городской думы издал распоряжение о создании рабочей группы для составления городского бюджета на 2017-й год. Ожидается, что городской бюджет будет утвержден и принят в декабре или самом начале следующего года.

Исполнительному директору Даугавпилсской городской думы Инге Голдберге дано поручение организовать подготовку проекта бюджета. В рабочую группу вошли депутаты, руководство думы, специалисты.



Напомним, что по результатам полугодия, фактические поступления в бюджет даже превысили ожидания, заложенные в бюджете. Возможно, что и бюджет этого года будет перевыполнен, так, кстати, происходит на протяжении последних нескольких лет. По всем прогнозам, бюджет следующего года будет больше бюджета нынешнего года, поскольку, откроются новые проекты софинансирования европейских фондов, которые в этом году находились лишь в стадии разработки.