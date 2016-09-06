Как известно, Даугавпилсская дума арендовала здание по улице Лачплеша, 39, для улучшения условий обслуживания клиентов Социальной службы. 5 сентября была объявлена закупочная процедура для создания Центра обслуживания клиентов.

Закупка состоится из двух частей: "Строительные и специализированные работы" и "Установка видеонаблюдения".



Главное условия для победителя – самая низкая цена. Предложения претенденты на выполнение этого заказа должны подать в городскую думу до 10.00 19 сентября. Открытие конвертов с заявками от претендентов состоится 19 сентября в 10.00. Ознакомиться с документами по этой закупке можно на домашней странице городской думы в разделе «Закупки самоуправления, конкурсы».