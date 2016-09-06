В минувшую субботу, 3 сентября, в Даугавпилсе в шестой раз прошёл молодёжный фестиваль «Артишок 2016». Главные мероприятия проходили на площади Виенибас и в парке Дубровина.

Со словами приветствия к участникам и гостям праздника обратились первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис, управляющая делами городского самоуправления Ольга Ессе и руководитель Молодёжного отдела Департамента спорта и молодёжи Гунита Ванага. По общему признанию, фестиваль «Артишок» стал не только заметным событием молодёжной жизни нашего города, но и стимулом к проявлению своих дарований в различных направлениях деятельности. Опыт проведения мероприятий такого масштаба приобретают как организаторы и непосредственные участники, так и волонтёры.



Фестиваль этого года прошёл с участием более 60 научных, культурных, спортивных учреждений, общественных организаций и клубов по интересам. Дождь внёс свои коррективы в программу праздника, особенно в спортивную её часть, но не омрачил настроения. Напротив, добавил азарта и воли к победе. В соревнованиях по боксу на «Кубок Даугавпилсской думы» участвовали около 80 спортсменов из Латвии, Литвы и команда Даугавпилса. Одержав уверенную победу, наша команда стала обладателем главной награды турнира. Воспитанники Даугавпилсской детско-юношеской спортшколы лидировали и в личном первенстве. Впереди у них чемпионат Латвии, который пройдёт в Риге 9-11 сентября. Более 30 команд в шести возрастных группах участвовали в 3-ем этапе чемпионата Даугавпилса по уличному баскетболу, но тут повезло литовцам.



Внимание публики привлекала возможность активного времяпровождения. Дети и взрослые охотно играли в пейнтбол, преодолевали полосу препятствий яунсардзе, стреляли из лука. Ремесленник и лучник из Ваболе Варис Вилцанс приехал на фестиваль впервые. По его наблюдениям девочки стреляют лучше, потому что в отличие от мальчишек стараются выполнять его рекомендации.



Большой интерес вызвали информационные палатки общественных организаций. Их представители рассказывали о своей работе, ближайших планах, предлагали выполнить различные задания. Одновременно на двух сценах выступали певцы, танцоры и музыканты. Завершился фестиваль дискотекой и концертом Маркуса Ривы, который стал специальным гостем молодёжного праздника. Популярный латвийский певец, композитор, ди-джей, обладатель титула самый стильный исполнитель Латвии известен также своим участием в проекте «Хочу к Меладзе!». По его словам, «Артишок» для молодых даугавпилчан служит трамплином к достижению поставленной цели.