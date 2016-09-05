Спидвейная команда "Локомотив" в воскресенье, в результате последней гонки, дошла до финала второй по силе польской лиги Nice. Со счетом 59:31 "Локомотив" на своем треке одержал победу над командой Krosno KSM.

14 пунктов своей команде принес Анджей Лебедев, на один пункт меньше - Максим Богданов. С 11 пунктами гонку завершил Кьястс Пуоджукс. В общем зачете "Локомотив" с 31 пунктами в 17 гонках занимает второе место в лиге, на 6 пунктов отставая от Orzel из Лодзи. На третьем месте с 26 пунктами находится команда Eko - Dir Wlokniarz из Ченстохова.Уже накануне завершающего турнира, который состоится через неделю, "Локомотив" обеспечил себе место в финале, где он будет соревноваться с Orzel за место в экстра-лиге.В прошлом сезоне "Локомотив" одержал убедительную победу в лиге Nice, получив право в этом сезоне участвовать в экстра-лиге. Однако, правила экстра-лиги гласят, что в этом турнире могут принимать участие только польские команды, поэтому "Локомотив" продолжил стартовать в лиге Nice.Победитель финальных соревнований в Nice получит право стартовать в экстра-лиге, которая считается сильнейшей лигой в мире. Обладатель второго места встретится с командой, находящейся на седьмом месте экстра-лиги за право стартовать в экстра-лиге.В это воскресеье в Швеции прошел квалификационный заезд Grand Prix, в котором Линдгрен занял третье место.