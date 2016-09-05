В 2014 году в Даугавпилсе завершился проект развития трамвайной инфраструктуры. За счёт средств Европейского фонда было реконструировано 6,2 км. пути по ул. 18 Новембра, однако предприятие самоуправления «Daugavpils satiksme» обслуживает 27 км. трамвайных путей.

Потребность в модернизации и дальнейшем развитии этого вида транспорта велика. Сейчас идёт подготовка к освоению денег ЕС в рамках очередного этапа планирования, но не теряя времени предприятие своими силами ремонтирует самые изношенные, опасные участки пути. К ним, в частности, относится ул. А. Пумпура от кольца трамвая 2-го маршрута до ул. Аглонас.



Для удобства пассажиров на остановках установили две новые платформы. После замены путей грунт под шпалами уплотняется, а рельсы подгоняются и выставляются на необходимую высоту. Во время производства работ движение трамваев не прекращается. Услуги городского общественного транспорта становятся более востребованными, а их качество повышается. Лучшее тому доказательство – устойчивая тенденция роста пассажиропотока.



Возросла и продажа проездных билетов на месяц. По сравнению с первым полугодием 2015 года на 9,7% трамвайных и на 3,6% - автобусных. Пассажиры активнее стали пользоваться льготным проездом в праздничные и воскресные дни. В июле этого года по сравнению с тем же месяцем 2015-го прирост на оба вида транспорта в среднем составил 30%. Рост числа пассажиров ведёт к увеличению доходов предприятия и позволяет выполнять текущие и аварийные ремонты за свой счёт. По информации министерства сообщений Латвии, Даугавпилс получит из Европейского фонда Кохезии 13 млн. евро на дальнейшее развитие трамвайной инфраструктуры. Программа включает реконструкцию путей в центральной части города (строительный проект уже разработан) и продление трамвая 3-го маршрута до Даугавпилсской региональной больницы (работа над проектом в стадии завершения).