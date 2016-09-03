11 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие, либо временно находящиеся на территории Латвийской Республики, могут реализовать свое избирательное право и принять участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.



В Генеральном консульстве Республики Беларусь в Даугавпилсе по адресу: г.Даугавпилс, ул. 18 Новэмбра, 44 (18.Novembra iela 44, Daugavpils) организован участок для голосования № 731, а также создана участковая комиссия по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва в следующем составе:



- Председатель комиссии Струневская Антонина Владимировна;

- Заместитель председателя комиссии Константинов Дмитрий Сергеевич;

- Секретарь Каткова Ольга Валерьевна.



В основной день голосования, 11 сентября 2016 года, избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.



В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь имеют право досрочного голосования с 6 по 10 сентября 2016 года включительно. Во время досрочного голосования участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Для голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь. Каждый избиратель может проголосовать только лично. Голосование за других лиц не допускается.