По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 30 августа вблизи латвийско-белорусской границы была задержана очередная группа контрабандистов.

Задержание проводили сотрудники Силенского отдела Даугавпилсского управления ГПС при содействии кинологов с собаками. В результате были задержаны четверо подозреваемых, у которых изъяли 18 коробов сигарет "Премьер" (180 000 штук) с акцизными марками Республики Беларусь.



Пограничники продолжили преследование и вскоре задержали еще троих контрабандистов. Все задержанные — граждане Латвии. Начат уголовный процесс.