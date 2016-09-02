В субботу, 3 сентября, в Даугавпилсе пройдёт VI молодёжный фестиваль «Артишок 2016». По устоявшейся традиции он проходит в начале осени, чтобы весело попрощаться с летом, встретиться с друзьями, набраться незабываемых впечатлений и сил перед работой или учёбой.

Год от года популярность праздника молодёжи растёт, увеличивается и количество участников. Шесть лет назад на фестивальных площадках работало 20 творческих лабораторий, а в этом году – более 60. Они разместятся на площади Виенибас и в парке Дубровина. В 11:00 стартуют соревнования по различным видам спорта. Время выбрано с таким расчётом, чтобы успеть наградить победителей и призёров до конца основных массовых мероприятий. Официальное открытие фестиваля состоится на главной площади города в 15:00. С концертом выступят певцы и танцоры, а в парке Дубровина – рок-музыканты. В это же время начнут работу творческие мастерские, мастер-классы, выставки, презентации. Посетители смогут больше узнать о возможностях неформального образования. Организаторы приготовили немало нового и интересного.



Сюрпризом станет и выступление Маркуса Ривы, который будет специальным гостем фестиваля. Он известен как талантливый певец, композитор, ди-джей и участник проекта «Хочу к Меладзе!» Начало концерта в 21:00.