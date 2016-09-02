На развитие трамвайного сообщения в Латвии из средств европейского фонда выравнивания будет доступно почти 100 млн евро. Еще до того, как ёё выделили, эта сумма грозит рассорить претендующие на неё самоуправления – столичное и региональные, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Трамваи любят все. Пассажиры – за то, что они ездят без пробок. Экологи – за дружелюбие к окружающей среде. Городские власти – за все вышеперечисленное, несмотря на то, что проложить по городу трамвайную ветку гораздо накладнее, чем пустить тот же автобус: рельсы, провода, да и сами современные трамваи удовольствие не из дешевых. Поэтому деньги, доступные Латвии из фонда выравнивания подоспели вовремя. 96 миллионов евро распределят между тремя городами, - Ригой, Даугавпилсом и Лиепаей.



Как рассказала нам Дайга Рейхмане из ответственного за распределение денег Центрального агентства финансов и договоров, эти средства Европа выделяет нам на развитие трамвайной инфраструктуры, закупку новых вагонов и повышение доступности этого вида транспорта для пассажиров.



И всё бы ничего, но у самоуправлений разное мнение по поводу того, как должны распределяться европейские вливания. Рижская мэрия убеждена, что в ситуации, когда в столице проживает добрая половина жителей страны, львиная доля денег по праву должна остаться в Риге – говорит депутат столичной думы Вадим Фальков.



«В предыдущий финансовый период [распределения денег из еврофондов] Даугавпилс и Лиепая – каждый из них на развитие трамвая получили по 10 млн евро. А город Рига – не получил ничего, поэтому сейчас не забудут ни Даугавпилс, ни Лиепаю и Рига тоже получит возможность положить средства в развитие муниципального электрического транспорта», - рассказал депутат Рижской думы Вадим Фальков.



С этим мнением в корне не согласен зампредседателя думы Даугавпилса Петерис Дзалбе.



«Обидно смотреть со стороны на регионы. Они обделяются в пользу Риги, а Рига уже не знает какие золотые трамваи покупать и куда эти деньги девать. Потому хочется, чтобы Министерство сообщения и новый министр обратили на это внимание, чтобы во всех трех городах были одинаковые возможности купить составы. И чтобы не было различия между регионами и Ригой», - заявил Дзалбе.



Сейчас в фонде выравнивания из 96 млн - 70 запланированы для Риги. По 13 – на проекты для Даугавпилса и Лиепаи.



В столице история трамвайного сообщения насчитывает 134 года. В Риге действуют 9 трамвайных маршрутов, но они охватывают не весь город. По словам Вадима Фалькова, Риге есть, что улучшать и есть куда вложить европейские инвестиции.



«В Риге появится возможность устройства кольцевых и полукольцевых маршрутов трамвая и вместе с этим должны быть приобретены 12 низкопольных трамваев, которые должны будут обслуживать этот маршрут», - заметил Фальков.



В Даугавпилсе трамвайное предприятие основано сравнительно недавно, - в 1946 году, но этот вид транспорта в «столице Латгалии» самый популярный.



«Трамвай – самое популярное средство передвижения и каждый год число пассажиров увеличивается процента на три, если не ошибаюсь. К тому же у нас низкая плата за проезд – 43 евроцента, а в воскресенье – половина. Школьники и пенсионеры бесплатно. Плюс деньги с еврофондов осваивают и происходит модернизация путей и техники. Трамвай – тот транспорт на который больше имеют видов, чем на те же автобусы», - рассказала жительница Даугавпилса и журналист Силвия Смагаре.



Вице-мэр города Петерис Дзалбе не хуже рижских властей знает, куда стоит вложить европейские деньги, чтобы улучшить трамвайное сообщение.



«Учитывая, что городу Даугавпилсу необходимо до 2020 год – 25 млн евро на развитие инфраструктуры общественного транспорта и покупку новых передвижных составов. 13 млн евро – это лишь часть денег. Будем надеяться, что после того как Рига проведет закупку на реконструкцию путей или внедрение нового маршрута – все сэкономленные деньги Риги передадут в регионы», - рассудил Дзалбе.



Впрочем, хоть Даугавпилс и является вторым крупнейшим городом Латвии, население его более чем в 10 раз меньше, чем рижское. Логично было бы, получи он из фонда выравнивания сумму в 10, а не в 5 раз меньшую, как это предусмотрено сейчас – считают в Рижской думе. К тому же, муниципальные чиновники опасаются, что в результате Brexit еще больше осложнятся отношения Евросоюза и Великобритании, которая до сих пор активно пополняла те самые Европейские фонды внося туда десятки млрд евро в год. И теоретически вполне может возникнуть ситуация, при которой с уходом этого финансирования, фонды решат сократить свои проекты. Так что вместо того, чтобы спорить, городам стоило бы поскорее осваивать доступные средства.



Отбор проектов, которые Рига, Даугавпилс и Лиепая смогут реализовать на средства фонда выравнивания, продлится до 31 декабря 2018 года. Планируется, что после их реализации число пассажиров, которых ежегодно перевозят трамваи в этих трёх городах увеличится до более чем 88 млн человек, а суммарная длина новых линий составит 8 км.