В программе «Пульс Латвии» на радиостанции Alise Plus руководитель Даугавпилсского медицинского колледжа Ливия Янковская поздравила учеников и педагогов с Днем знаний, а также ответила на ряд вопросов, связанных с работой Медицинского колледжа.

- Какие напутственные слова вы хотели бы сказать своим студентам и педаогам?



Наилучшие пожелания ученикам, студентам, родителям, педагогам школ, ВУЗов, детских садов. От нашего общего труда зависит, с каким настроением придут в школу или ВУЗ, в техникум, в детсад наши дети. Наступает 1 сентября, День знаний. Знания мы можем получать в течении всей жизни, а сейчас мы даже должны их получать, чтобы чувствовать стабильность.



Детям хочу пожелать любознательности и желания учиться. - голова ваша должна быть умная, чтобы вы в любой ситуации и любой сторане чувствовали себя стабильно. Педагогам — здоровья, успеха, удовлетворения от своей работы, чтобы работодатели о вас заботились, чтобы вас не мучали всякими реформами. Хочу пожелать родителям выдержки, пришлось вам постараться, чтобы подготовить детей к школе. Наш долг как родителей — сделать обучение наших детей успешным. А всем желаю быть радостными и надеяться на то, что каждый день в жизни нам будет приносить что-то новое и хорошее.



- Какое количество студентов будет проходить обучение в Медицинском колледже?



В этом году будет проходить обучение более 300 студентов. У нас — новая программа, которая и для наших педагогов будет небольшим испытанием. Все новое требует дополнительного времени, но мы готовы все это делать и очень рады тому, что студенты к нам приходят — это главный критерий нашего труда.



Я очень благодарна нашим социальным партнерам, нашим работодателям, потому как все наши студенты все свои полученные в колледже знания должны отработать на практике. И с этим у нас нет проблем, потому что мы тесно сотрудничаем с нашей Региональной больницей и Психо-неврологической больницей, с Центром детского здоровья, с Урологическим центром, с Краславой, Прейли, Резекне, Екабпилсом — я очень благодарна им всем и считаю их частичкой нашего процесса обучения.



- Всем ли вашим выпускникам везет с устройством на работу?



При желании, все наши выпускники могут найти работу, даже на третьем курсе после практики они знают, где будут работать. В этом большой плюс нашего обучения — рынок труда большой и в Даугавпилсе, и в Латвии, и за границей. С трудоустройством нет никаких проблем. Если говорить о социальной сфере, в этом году «Калкунский вопрос» ухудшил эту ситуацию, но, понимаю, что по Латвии мест работы достаточно. Конечно, вопрос связан с оплатой труда. Хотя по радио и ТВ говорят, что все хотят уехать за границу, большинство студентов хотят остаться здесь. Потому что здесь, говорят они, моя семья, здесь мой дом, здесь все для меня родной и привычное. Я хочу работать здесь и надеюсь, что когда-нибудь наше правительство услышит проблемы медиков.