В интервью «Нашей» руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова поздравила родителей и детей с началом нового учебного года, а также поделилась актуальной информацией, связанной с началом нового учебного года.

- Сколько детей, по данным Управления образования, начинают новый учебный год?



Точное количество на 1 сентября мы будем знать 5 сентября, когда всех детей пересчитают и подадут данные. А сегодня, по данным на 22 августа, на линейку должны были прийти 9274 ученика.



- Все ли школы удачно прошли приемку и готовы к встрече учеников?



Да, все школы прошли приемку, все школы готовы встречать детей, все школы абсолютно безопасны, нарядны и радостно ждут своих ребят.



- С каким настроением учителя города приступают к новому учебному году?



Мне, конечно, сложно сказать за всех учителей и за настроение каждого. Я очень надеюсь, что настроение у каждого хорошее. Но если мы немного пофилософствуем на эту тему, то, без сомнения, настоящий педагог отличается тем, что посвящает своей профессии всего себя и все свое время. Профессия для настоящего педагога — источник радости, жизненной энергии и вдохновения. Педагог — своего рода художник, который вдыхает в свои творения частичку своей души. Возможно, именно поэтому, педагога легко обидеть. Наши коллеги всегда с нетерпением ждут 1 сентября, хочется пожелать им в этот день: дорогие коллеги, пусть наступивший учебный год будет для вас, поистине, счастливым, а новая система оплаты труда педагогов пусть удивит хоть небольшим, но все же увеличением.



- Как наши педагоги восприняли новую модель оплаты труда?



Сказать за всех, опять-таки, очень сложно, но, в-общем, педагоги пребывают в ожидании позитивных перемен.



- Нельзя не упомянуть о дошкольных учебных заведениях — у них тоже начинается новый учебный год. Все ли они укомплектованы и сохраняются ли очереди на услуги детских садиков?



Детские сады все укомплектованы. Сохраняются свободные места в группах в микрорайоне Крыжи и Калкуны, по причине отдаленности этих районов. И, да — к сожалению, у нас есть нехватка мест, но в группах 5-6 лет свободные места есть — возможность получения образования мы обеспечиваем (в стране образование начинается с 5-летнего возраста). Если сейчас кто-то из родителей хочет зарегистрировать ребенка — пожалуйста. Те родители, у которых дети в возрасте 1 — 3 лет, обращаюсь к ним: если у вас детки годовалые, полуторогодовалые, пожалуйста, если в семье есть такая возможность, лучше подержать ребенка рядом с собой подольше.



- Безопасность детей, как на дорогах, так и в быту, остается вопросом номер один. На что стоит обратить внимание?



Здесь я хотела бы в первую очередь обратиться к водителям — мы взрослые, которые водят автомобиль, за лето отвыкли от того, что на улицах много детей, так что, надо быть особо внимательными. Имейте в виду, что дети тоже находились за городом, могли подзабыть за лето правила дорожного движения; дети встречаются, хотят рассказать друг другу много новостей, поэтому они могут быть не очень внимательными на улице. Взрослым надо быть предельно внимательными.



Дорогие родители, убедитесь, что ваш ребенок знает дорогу от дома до школы и обратно. Что он может перейти улицу. Что если ребенок задерживается после уроков — он должен вас предупредить об этом. Одежда вашего ребенка должна содержать светоотражающие элементы.



- С каким напутственным словом хотели бы обратиться к школьникам и их родителям в 1 сентября?



Отметьте в своих семьях сегодня этот праздник. Сегодня 1 сентября, День знаний, на самом деле — радостный праздник.



Дорогие родители, после того, как вы получите расписание уроков, составьте вместе с ребенком расписание на каждый рабочий день. Отметьте уроки, кружки, время выполнения домашних заданий и время отдыха. Совсем не важно, в каком классе учится ваш ребенок. Ваша задача — с малых лет научить ребенка самостоятельности, собственным примером привить ребенку интерес к чтению, к учебе. Находите время для общения с ребенком, радуйтесь его успехам, даже самым маленьким. Пусть, дорогие родители, в новом учебном году на все эти нелегкие задачи у вас будет достаточно сил, здоровья и оптимизма!