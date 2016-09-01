Августовские совещания – давняя традиция педагогов и руководителей учебных заведений. Самая хорошая новость - по последним данным школьников в Даугавпилсе на 35 больше, чем в прошлом году. Более 9000 тысяч детей 1 сентября сядут за парты. А уроки проведут около 1700 педагогов. В этом году работу начинают 14 новых учителей.

Жизнь не стоит на месте, и школы первыми чувствуют эти изменения в обществе. Сегодня педагоги осваивают новые методы обучения, используют интерактивные доски и другую технику. Приходится решать и такую проблему: семьи возвращаются после нескольких лет работы за границей, и дети нередко забывают и латышский, и русский язык. Специальное финансирование предусмотрено для дополнительных занятий с такими школьниками. Средства различных европейских фондов позволяют педагогам изучать опыт образования в различных европейских странах и применять его у себя.



Первый заместитель мэра Янис Дукшинскис сообщил, что в Доме Черноголовых президент страны Раймонд Вейонис вручил переходящую «Большую сову двум школам Даугавпилса – школе Saskaņas и Русскому лицею. Приз фонда Атиса Кронвальда получила учитель истории Лариса Желве.



На совещании директоров больше говорили о новых задачах, которые стоят перед педагогическими коллективами. Сюрпризом для участников стало выступление руководителей дошкольных учреждений, которые поблагодарили самоуправление за то, что сделано, пожелали и в дальнейшем уделять внимание детям, их образованию и досугу.