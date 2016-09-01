Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления обобщило данные о количестве посетителей туристических обьектов Даугавпилса. В течение первых шести месяцев этого года количество посетителей туристических объектов Даугавпилса составило 230 157 человек, что на 26 157 посетителей или 11,36% больше, чем в этот же период 2015 года.

При анализе статистических данных о самых посещаемых туристических достопримечательностях Даугавпилса в первой половине 2016 года, было установлено, что пять наиболее популярных туристических объектов – это Арт центр имени Марка Ротко (47 072 посетителя или 38% от общего числа туристов), Латгальский зоосад (21 751 посетитель или 18%), Даугавпилсская крепость и Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости (16 316 посетителей или 13%), здание караульни Первого набережного люнета Даугавпилсской крепости (8 016 посетителей или 7%), что вместе составляет более чем 80% от общего туристического потока.



В нескольких туристических объектах был выявлен большой рост числа посетителей. Так, например, Центр белорусской культуры посетило на 52% или 1 200 туристов больше чем за тот же период прошлого года, Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости обслужил на 20% или 3 226 посетителей больше, в свою очередь, Центр гончарного искусства на 15% или 478 посетителей.



Даугавпилсский Туристический информационный центр обслужил 16 566 человек, из которых 68% жители Латвии и 32% иностранные туристы. Обобщив имеющуюся информацию, можно сделать вывод, что в Даугавпилсском Туристическом информационном центре сократилось число внутренних туристов, но возросло количество иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, в Даугавпилсском Туристическом информационном центре сократился поток туристов из России, Эстонии и Польши, но возросло число посетителей из Литвы, Белоруссии, США и Турции. Гости больше всего интересовались достопримечательностями города, экскурсиями, ночлегом и проходящими в городе мероприятиями.



Соотношение внутренних и иностранных туристов посетивших Даугавпилские туристические объекты в первой половине 2016 года составляет: 90% - внутренние туристы и 10% - иностранные туристы. Наибольшее количество иностранных туристов, посетивших туристические объекты зарегистрировано из Литвы - 33%, России - 9%, Польши - 8%, Великобритании - 8%, Германии - 7% и Беларуси - 6%. Соответственно, высокоприоритетными туристическими рынками являются Литва, Россия, Польша, Великобритания, Германия и Беларусь, а приоритетными целевыми рынками являются Эстония, Норвегия, Франция и Соединенные Штаты. На основе анализа статистических данных, наблюдается сравнительно большое число деловых туристов из Соединенных Штатов (926 туристов или 4%) и Турции (709 туристов или 3%). Мотивами данного туристического потока является обучение русского языка и участие в программах обмена под руководством Даугавпилсских образовательных учреждений. Туристы из Соединенных Штатов так же формируют сегмент ностальгического туризма, так как прибывают в город в целях изучения истории своего семейного рода.



По последним данным Центрального статистического управления, в первой половине 2016 года, туристические ночлеги города обслужили 18 695 посетителей, что на 6,2% больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Туристы провели в Даугавпилсе 26 727 ночей, в том числе иностранные гости – 10 729 ночей, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году.