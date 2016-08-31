Даугавпилсское самоуправление подвело итоги конкурса, объявленного на строительство автостоянки у Детской поликлиники. Были получения предложения от 4 претендентов.

Строительство пройдет на участке улиц Циетокшня от Райня до 18. Новембра, а также на 18.Новембра от Циетокшня до Гимназияс и на ул. Гимназияс, от ул. 18.Новембра до Райня.



Ознакомившись с предложениями, конкурсная комиссия 29 августа приняла решение признать победителем фирму CKD D и предоставить ей право на заключение договора на сумму 125 231 евро. Согласно технической спецификации, работы на объекте надо будет начать не позже, чем через 14 дней после подписания договора и завершить в течении 6 месяцев. Гарантийный срок на работы определен в пять лет. Средства на строительство запланированы в бюджете Управления коммунального хозяйства города.