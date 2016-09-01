Сегодня 1 сентября - День знаний - один из самых значимых праздников для учителей, школьников и их родителей, а также студентов!
Летние каникулы пролетели достаточно быстро - пришла пора возвращаться в школы, начинать новый учебный год, настраиваться на получение новых знаний и умений, а вместе с тем, на добрый и позитивный лад. Впереди много нового и интересного!
Портал Nasha.lv сердечно поздравляет всех, кто имеет отношение к учебному процессу, с замечательным праздником – Днём знаний!
1 сентября даёт торжественное начало учебному году, открывает для всех учащихся новый жизненный этап, полный интересных встреч и открытий.
Пусть начинающийся учебный год для всех, кто учится и учит, станет отправной точкой к покорению новых вершин!
Желаем школьникам, студентам, учителям и родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия и счастья!
С 1 сентября! С Днем знаний!
Портал Nasha.lv сердечно поздравляет всех, кто имеет отношение к учебному процессу, с замечательным праздником – Днём знаний!
1 сентября даёт торжественное начало учебному году, открывает для всех учащихся новый жизненный этап, полный интересных встреч и открытий.
Пусть начинающийся учебный год для всех, кто учится и учит, станет отправной точкой к покорению новых вершин!
Желаем школьникам, студентам, учителям и родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия и счастья!
С 1 сентября! С Днем знаний!
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