Участники Международной ассамблеи городов-партнеров Харькова, которая прошла 22 августа в гостинице «Харьков-Палас» подписали декларацию о дальнейшем сотрудничестве.

Документ подписали уполномоченные представители муниципалитетов городов: Харьков (Украина), Альтьотинг (ФРГ), Анкара (Турецкая Республика), Дармштадт (Германия), Даугавпилс (Латвия), Жирона (Испания), Каунас (Литва), Кутаиси (Грузия), Люблин (Республика Польша), Нюрнберг (ФРГ), Ришон-ле-Цион (Государство Израиль), Тбилиси (Грузия), Цзинань (КНР), Цинциннати (США), Ченстохова (Республика Польша), сообщает dozor.kharkov.ua.



В декларации отражены актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются современные города во всем мире. Принятая декларация даст импульс более тесному сотрудничеству между городами.



В тексте декларации стороны выразили обеспокоенность нарушением мира, растущим количеством горячих точек и террористических актов в разных уголках земного шара и отметили важную роль народной дипломатии в налаживании и поддержании дружественных отношений между государствами на международном уровне, становлении мира и взаимопонимания на всех континентах.



Согласно декларации, города-участники ассамблеи планируют усилить межмуниципальное сотрудничество с целью повышения уровня осведомленности о культуре и традициях стран и народов, безопасности городов и их жителей. Также города-партнеры Харькова планируют распространять инновационные технологии во всех сферах жизнедеятельности городов, содействовать обмену опытом между городами, а также создать основы для становления взаимовыгодных связей и обмена опытом в решении социальных, экономических, экологических и других проблем, с которыми сталкиваются современные города во всем мире.



Напомним, делегация Даугавпилса, включая представителей городской думы и структур самоуправления, отвечающих за развитие туризма, побывала в Харькове весной этого года.