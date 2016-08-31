Генеральное консульство России в Даугавпилсе приглашает на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Голосование будет организовано в Даугавпилсе 18 сентября 2016 года с 08-00 до 20-00 по местному времени на избирательном участке по адресу: Даугавпилс, ул.Краславас, д.46; - телефон для справок: 6542-16-44.

К участию в голосовании допускаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие при себе действующий российский паспорт.



Досрочное выездное голосование производится в следующих городах:



11 сентября 2016 г. с 9.00 до 12.00 в г. Краслава, ул. Ригас, д. 26, Краславский Дом культуры.



11 сентября 2016 г. с 14.00 до 17.00 в г. Прейли, бульвар Райня, д.28, Прейльский Дом культуры.



17 сентября 2016 г. с 9.00 до 12.00 г. Резекне, ул. Атбривошанас аллея, д. 97, Дом культуры национальных обществ.