С 5 сентября начинается запись на организованные при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы курсы латышского языка. Записаться на них можно до 9 сентября по телефону или лично, обратившись в Управление образования города.

Планируется набрать 15 групп по 20 человек с 18-ти лет и старше. В приоритете при зачислении на языковые курсы будут лица, желающие повысить свою категорию и претендующие на гражданство Латвии. Занятия будут продолжаться в течение трех месяцев (100 часов) в разных микрорайонах города дважды в неделю.