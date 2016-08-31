В Латгалии в неформальной обстановке встретились премьер-министры стран Балтии Марис Кучинскис (Латвия), Альгирдас Буткявичюс (Литва) и Таави Рыйвас (Эстония).

Обсуждали вопросы регионального развития, будущего Евросоюза после выхода Великобритании и другие. Состоялись также беседы с председателем Даугавпилсской городской думы, председателем Даугавпилсской краевой думы Яниной Ялинской и председателем Краславской краевой думы Гунаром Упениексом.Руководители правительств посетили Центр Ротко, другие объекты и предприятия. Встречи в неформальной обстановке уже стали традиционными и будут продолжены.