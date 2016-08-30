Даугавпилсское предприятие АО «Latvijas maiznieks» инвестирует 3,5 млн. евро в линию по производству чиабатты, сообщил агентству ЛЕТА руководитель отдела по продажам и маркетингу предприятия Марис Дауде.

Эта сумма будет инвестирована только в приобретение оборудования. Открытие новой линии предусматривает также строительные работы, затраты на которые пока не подсчитаны.



Открыть новую линию «Latvijas maiznieks» планирует в конце 2017 - начале 2018 года.



Как свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками, поставщики оборудования могут подавать свои предложения до 8 сентября. Производительность автоматической линии по выпечке чиабатты должна составлять 15 000 буханок в час.



По данным «Firmas.lv», «Latvijas maiznieks» в прошлом году работал с оборотом в размере 23,94 млн евро по сравнению с 21,64 млн евро в предыдущем году. Прибыль предприятия составила 543 650 евро по сравнению с 1,72 млн евро в 2014 году.



«Latvijas maiznieks» производит более 40 различных видов хлеба и кондитерские изделия. Самые известные сорта хлеба - «Zeltene», «Vita», «Sabiles», «Zemnieku», «Galda baltmaize».



С 2010 года предприятие принадлежит эстонской хлебопекарной компании «Eesti Pagar».