29 августа во время торжественной церемонии в Доме черноголовых президент Латвии Раймонд Вейонис вручил учителям и педагогическим коллективам награды фонда Кронвальда и переходящий приз – «Большую сову».

В этом году приз фонда Кронвальда получили двое учителей, в том числе учитель истории Русского лицея Лариса Желве. Ее педагогический стаж – 24 года. Воспитанники Ларисы Желве из года в год демонстрируют высокие знания по предмету на экзаменах, занимают призовые места на олимпиадах.



Приз Кронвальда вручают, начиная с 1989-го года. 141 работник сферы образования получил эту почетную награду, в том числе даугавпилчане Инга Соколова (2009), Алеся Шапкова (2012) и Инара Кудрявская (2015).



Приз «Большая сова» получают школы Латвии. Его учредили Министерство образования и науки, Совет молодых ученых, предприниматели. Рейтинг школ определяется по числу побед в олимпиадах, участию школьников в научно-исследовательских конференциях. Среди больших школ в числе победителей назван Русский лицей, среди малых школ – основная школа Сасканяс.