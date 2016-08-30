На территории Даугавпилса находится три родника: на берегу Даугавы в Межциемсе, по ул. Валкас в микрорайоне Химия и в Черепово. Весной этого года по заказу Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской городской думы была облагорожена территория бывшей арт-базы. На заболоченном, заросшем и захламлённом участке разбит Avotiņu parks с искусственными прудами. Работы по благоустройству здесь решено провести в два этапа и полностью завершить в следующем году.

Родник требовал безотлагательного восстановления: вандалы разрушили систему забора родниковой воды. Работники предприятия благоустройства, которое занимается обслуживанием родников, приводят в порядок и прилегающую к источнику территорию в микрорайоне Черепово. По словам специалистов, сам водозабор находится в удовлетворительном состоянии, а подход к нему с довольно крутым склоном оставляет желать лучшего.



Почва тут глинистая, дождями её размывает, под ногами пеньки что называется «гуляют». Вместо них решено установить деревянный настил. Работы по благоустройству родника будут закончены на этой неделе. Источник родниковой воды в Межциемсе отремонтируют в следующем году. На сегодня у коммунальщиков первоочередная задача – к 1 сентября привести в порядок фонтан в сквере А. Пумпура и водный каскад на ул. Ригас. Воду надо слить, чашу почистить и снова залить с добавлением спецсредств, предотвращающих цветение воды. В сентябре победитель конкурса - фирма «Borg» - должна закончить снос одноэтажных развалин на перекрёстке улиц Саулес-Даугавас. Разбирая фундаменты зданий вековой давности, строители обнаружили круглые булыжники и тёсаный камень. Специалистами самоуправления предложено сохранить ценный материал. Его вывозят на базу предприятия «Labiekārtošana D» для дальнейшего использования в ходе реконструкции или строительства городских объектов.