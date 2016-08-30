Итоги "дела студентки Пупини" такие: Верховный суд в порядке кассации пересмотрел дело об убийстве девушки, за которое её бойфренд был приговорен к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы. Сенаторы отменили часть приговора о моральной компенсации потерпевшим. Эта часть дела будет пересмотрена 15 ноября. Это заставляет задуматься: сколько стоит человеческая жизнь по справедливости?

-- Мы просили по миллиону евро, - пояснила в разговоре с нами мать погибшей девушки Айя Пупиня. -- Для Латвии это, может быть, много. Однако это скорее в качестве наказания, чтобы другие задумались, прежде чем кого-то убивать. Чтобы эта сумма кого-то остановила.



Суд же присудил всего 12 000 в качестве возмещения морального ущерба сестре погибшей.



Однако и эта сумма показалась слишком большой для обвиняемого. Он отрицал свою вину и не признавал компенсацию. Адвокату Яниса Гайгалса удалось убедить суд, что компенсация была назначена на неправильном основании - юдикатуре 2010-2011 годов. С тех пор практика поменялась. Компенсация будет пересмотрена, исходя из новых реалий.





И еще: пересмотра по основному делу не будет. Так что просьбы родителей погибшей девушки о дополнительных экспертизах остались без ответа. Как мы поняли из разговора с г-жой Пупиней, обращение в Страсбургский суд не исключено, однако пока должны завершиться все разбирательства по этому делу в Латвии.



Отец убитой: "Еще не было в Латвии настолько фальсифицированного дела"



Подавая кассацию в Верховный суд, родители надеялись на другой исход. По мнению отца погибшей девушки Михаила Пупиньша, в расследовании дела были констатированы грубые нарушения, который "настолько очевидны, что заметны даже не профессионалу".



-- И этот случай далеко не единственный в стране. К нам обращались многие другие пострадавшие, а проведенные опросы показали, что тенденция к оправданию лиц за совершенные убийства — это система, устоявшаяся в Латвии, - поделился Пупиньш своим мнением с журналистами. -- Это происходит всегда. Вы не найдете ни одного дела, где произошло по-другому. Мы пробовали — нам не удалось, мы посмотрели все доступные дела, их было около 10. Во всех делах прослеживается одна и та же тенденция: фальсификация фактов, уменьшение вины, сокрытие других участников, с целью переквалифицировать дело на менее сложное. Судебная система - это мощная коррумпированная структура, где всё схвачено: любая жалоба заминается, отсылается назад с абсолютно необоснованным ответом, мол, всё в порядке — это ваше личное мнение. Ввиду этого, убийцы получают минимальные из возможных сроки, а то и вовсе остаются на свободе.



Почему следствие, прокуратура и суды приветствуют или, хотя бы, закрывают глаза на эту печальную тенденцию, по мнению М. Пупиньша, непонятно: «Есть несколько возможных объяснений: или они непрофессионалы (тогда их надо менять), или система коррумпирована полностью (тогда надо судить виновных), или же, работники системы, вообще недостаточно адекватны (тогда их надо лечить)».



В завершении Михаил Пупиньш сказал, что несмотря на то, что их опыт очень трагический, возможно, он кому-то пригодится.



Как погибла Элина (официальная версия)



Согласно обвинению, 15 мая 2012 года Гайгалс, будучи нетрезвым, находился в своей квартире по ул. Буллю в Риге. К нему в гости приехала подруга Элина Пупиня, и молодые люди поссорились. Далее пьяный парень, пока девушка спала на диване, стал ее душить, а затем нанес по крайней мере восемь ударов по вискам, ударил головой об стену и коленом в лицо.



В результате тяжких телесных повреждений девушка скончалась, а обвиняемый, взяв из ее кошелька десять латов, ушел.



В суде Гайгалс признал свою вину частично. Он не отрицал, что избил подругу, но заявил, что не хотел ее убивать. Кражу 10 латов из кошелька парень отрицал.



В ходе судебного процесса родители Элины Пупини настаивали, что речь шла не о бытовом убийстве, а о жестоком, тщательно спланированном, возможно, групповом преступлении. Однако в суде это подтвердить не удалось.