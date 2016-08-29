28 августа в парке отдыха STALKERS прошло очередное мероприятие, посвященное проводам лета и встрече нового учебного года.

Праздники в этом чудесном месте, собирающие сотни даугавпилчан и гостей со всей Латгалии, уже стали доброй традицией. Людям нравится приезжать в парк, отдыхать на свежем воздухе, гулять по ухоженным аллеям, наслаждаться красотой латгальской природы. Любители активного отдыха разминаются на волейбольном и футбольном полях, играют в теннис, новус, настольные игры, а детишки с удовольствием осваивают детскую площадку.



В это воскресенье к привычным видам развлечения добавился концерт живой музыки – звучал саксофон, с утра работало летнее кафе и в течение всего дня по реке курсировал пароходик. Идея проведение получасовых обзорных прогулок по Даугаве родилась не так давно, но сразу же прижилась и даже полюбилась гостями парка. Желающих покататься на пароходике всегда большое количество. Приятно видеть среди отдыхающих постоянных посетителей, сюда приезжают большими семьями. А это лучшее подтверждение тому, что отдых в парке доставляет радость и взрослым, и детям.



Сезон отпусков и летних каникул подходит к концу, но парк отдыха и развлечений STALKERS продолжает работу. Единственное изменение – с 1 сентября рабочий день заканчивается в 20.00. А в остальном все остается по-прежнему – здесь вас всегда ждут и вам всегда рады!