3 сентября, в субботу, в Даугавпилсе пройдет программа-размышление "Тень. Истинное "я" и эго".

Современный мир радует нас новейшими достижениями и одновременно пугает все новыми проблемами. Одной из нарастающих проблем, с которой в наши дни сталкивается все больше людей, стало отсутствие эмоционального равновесия, которое сказывается на всех сторонах жизни.



Что происходит во внутреннем мире человека? Где коренится главная слабость? Духовность говорит о том, что корень проблемы - это нереализованная острая потребность в ощущении своего истинного "я". "Тень эго", которая накрывает душу, не дает человеку приблизиться к самому себе, наладить отношения с другими людьми и сблизиться с Богом. Почему бы не направить свою энергию на то, чтобы устранить ее влияние?



Программа-размышление поможет лучше понять себя и найти способ преодолеть влияние "тени".



Программу проводит Ирина Лемберг, тренер по личностному росту из Центра Духовного Развития (г. Москва).



Программа пройдет 3 сентября, в субботу, в 17:00 по адресу ул.Райня, 14.



Вход свободный!



Дополнительная информация по телефону: 29229422



Адрес в итнернете: www.brahmakumaris.ru, www.brahmakumaris.org, www. spiritual-development.ru