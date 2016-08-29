3 сентября, в субботу, в Даугавпилсе пройдет программа-размышление "Тень. Истинное "я" и эго".
Современный мир радует нас новейшими достижениями и одновременно пугает все новыми проблемами. Одной из нарастающих проблем, с которой в наши дни сталкивается все больше людей, стало отсутствие эмоционального равновесия, которое сказывается на всех сторонах жизни.
Что происходит во внутреннем мире человека? Где коренится главная слабость? Духовность говорит о том, что корень проблемы - это нереализованная острая потребность в ощущении своего истинного "я". "Тень эго", которая накрывает душу, не дает человеку приблизиться к самому себе, наладить отношения с другими людьми и сблизиться с Богом. Почему бы не направить свою энергию на то, чтобы устранить ее влияние?
Программа-размышление поможет лучше понять себя и найти способ преодолеть влияние "тени".
Программу проводит Ирина Лемберг, тренер по личностному росту из Центра Духовного Развития (г. Москва).
Программа пройдет 3 сентября, в субботу, в 17:00 по адресу ул.Райня, 14.
Вход свободный!
Дополнительная информация по телефону: 29229422
Адрес в итнернете: www.brahmakumaris.ru, www.brahmakumaris.org, www. spiritual-development.ru
Что происходит во внутреннем мире человека? Где коренится главная слабость? Духовность говорит о том, что корень проблемы - это нереализованная острая потребность в ощущении своего истинного "я". "Тень эго", которая накрывает душу, не дает человеку приблизиться к самому себе, наладить отношения с другими людьми и сблизиться с Богом. Почему бы не направить свою энергию на то, чтобы устранить ее влияние?
Программа-размышление поможет лучше понять себя и найти способ преодолеть влияние "тени".
Программу проводит Ирина Лемберг, тренер по личностному росту из Центра Духовного Развития (г. Москва).
Программа пройдет 3 сентября, в субботу, в 17:00 по адресу ул.Райня, 14.
Вход свободный!
Дополнительная информация по телефону: 29229422
Адрес в итнернете: www.brahmakumaris.ru, www.brahmakumaris.org, www. spiritual-development.ru
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