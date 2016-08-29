После визита в центр социальной защиты «Калкуны» министр благосостояния Янис Рейрс по-прежнему не готов отзывать распоряжение о его закрытии. При это он готов выслушать планы самоуправления и самого центра, как можно на улучшение работы привлечь средства Евросоюза.

Программа деинституционализации, которая предусматривает возвращать в семьи или группы большую часть воспитанников детских домов и пансионатов, является одним из наиболее крупных проектов министерства. До этого времени министерство уже не раз меняло команду этого проекта.



В настоящее время план Министерства благосостояния предусматривает реорганизацию центра «Калкуны».



Когда в «Калкуны» приехала съемочная группа LTV, в группах было обеденное время. Все воспитанники были в креслах — каталках, и многие даже ложки не могли держать сами. Работники центра помогали мальчикам. На двоих соцработников приходилось по десять детей, что, по мнению правоохранителя, который также прибыл в «Калкуны», почти что идеальный вариант. Его слова подтвердила социальный работник Олька Данильчук, которая сказала, что группа живет как большая семья: «Я к ним отношусь как к своим». Физиотерапевт Мадара Гудзане — крестная мать у трех детей из «Калкун». У нее, сказала она, сердце болит за то, что в результате переезда и реорганизации будет закрыта комната сенсорики, где происходят занятия, где развиваются все способности ее подопечных.



В «Калкунах» работают 160 человек из окрестностей, которые следят за 130 детьми и взрослыми. Проверка правоохранителя показала, что есть вещи, которые необходимо менять быстро. Например, малышам, которые полностью здоровы, там точно не место. Им надо расти в семьях или приемных семьях. Социальные работники не могут присматривать одновременно за десятью малышами одинакового возраста, успевая помогать лишь тем, кто громче плачет.



И десять взрослых, психически больных людей, порой ведут себя агрессивно, а присматривает за ними женщина предпенсионного возраста. По мнению правоохранителя — это не нормальная ситуация. Под угрозой безопасность как работников так и самих воспитанников центра.



План реорганизации предусматривает — переместить постояльцев центра. Против этого возражает самоуправление, работники и родители детей, которые интересуются своими детьми в центре. Однако, экскурсия по центру «Калкуны», которую предпринял министр Рейрс, не поменял его намерений. Он готов выслушать мнения всех сторон, как привлечь европейские деньги, как интегрировать этих людей в общество под присмотр ассистентов и дневных социальных работников.



Министр обещает, что не один не будет вывезен из «Калкун» силой. Судьба центра будет известна только в конце октября, когда работу закончит рабочая группа министерства.