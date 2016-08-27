Программа «Без табу» выяснила, что вопреки тому, что жители ежемесячно собирают деньги в кассу накоплений, чтобы в случае необходимости проводить ремонтные работы в доме, в одном из домов Даугавпилса старший по дому сам себя провозгласил главным и за чужие деньги удовлетворяет только свои желания.





“Мы все ежемесячно платим в общую кассу за ремонты, но ремонтирует он только себе и своей матери. Еще нескольким друзьям. Остальным он говорит, что ремонтирует только балконы, находящиеся в критическом состоянии. У меня есть доказательства, что у него (старшего по дому) балкон был в хорошем состоянии», - о подобном распределении ремонтных денег рассказала Ирина, житель дома.



Самопровозглашенный король дома заботится и о подъезде. Лестница до его квартиры и квартиры его матери выстлана линолеумом, который заканчивается у его дверей. Жители указывают на целый ряд работ, который был с ними не согласован.



Старший по дому — Анатолий — очень долго избегал контакта с представителями программы «Без табу».



Единственный совет, которым поделилось ПЖКХ — жильцы должны на собрании назначить нового старшего по дому. Однако, как поясняют опрошенные телепередачей, многие бояться восставать против «короля дома», потому что, если против него восстанешь хоть раз — террор гарантирован. «Я не могу идти против него. Он сознательно меня провоцирует, толкает плечом. Если иду по лестнице с ребенком — может толкнуть даже ребенка. В полиции набралась уже папка солидной толщины с жалобами на меня», - рассказал о методах борьбы с противниками старшего по дому его сосед Валентин.



Старший по дому — бывший полицейский, и этот факт очень многих заставляет закрывать глаза на его самоуправство, сообщает телепередача.



Видео доступно по данной . Даугавпилс, ул. Ятниеку, 89, сообщает передача «Bez Tabu» - у этого дома совсем недавно обрушился один балкон, жители встревожились тем, когда будут отремонтированы другие балконы, находящиеся в плачевном состоянии. Однако, старший по дому — Анатолий — провел ремонт балкона только своей квартиры и квартиры своей матери, а также отремонтировал балконы, которые находятся непосредственно над его собственностью. Чтобы ему на голову не упали.“Мы все ежемесячно платим в общую кассу за ремонты, но ремонтирует он только себе и своей матери. Еще нескольким друзьям. Остальным он говорит, что ремонтирует только балконы, находящиеся в критическом состоянии. У меня есть доказательства, что у него (старшего по дому) балкон был в хорошем состоянии», - о подобном распределении ремонтных денег рассказала Ирина, житель дома.Самопровозглашенный король дома заботится и о подъезде. Лестница до его квартиры и квартиры его матери выстлана линолеумом, который заканчивается у его дверей. Жители указывают на целый ряд работ, который был с ними не согласован.Старший по дому — Анатолий — очень долго избегал контакта с представителями программы «Без табу».Единственный совет, которым поделилось ПЖКХ — жильцы должны на собрании назначить нового старшего по дому. Однако, как поясняют опрошенные телепередачей, многие бояться восставать против «короля дома», потому что, если против него восстанешь хоть раз — террор гарантирован. «Я не могу идти против него. Он сознательно меня провоцирует, толкает плечом. Если иду по лестнице с ребенком — может толкнуть даже ребенка. В полиции набралась уже папка солидной толщины с жалобами на меня», - рассказал о методах борьбы с противниками старшего по дому его сосед Валентин.Старший по дому — бывший полицейский, и этот факт очень многих заставляет закрывать глаза на его самоуправство, сообщает телепередача.доступно по данной ссылке