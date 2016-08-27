Нервным и полным стресса выдалось утро пятницы для пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Даугавпилс-Рига. На полпути модернизированный состав просто встал. Людям пришлось вызывать в Ливаны такси, чтобы успеть в аэропорт.

"26 августа, в 6:15, поехал на поезде в Ригу по делам. Должен был быть в столице в 9:12, спешил на встречу. Уже при отъезде из Даугавпилса у поезда возникли какие-то проблемы. Мы выехали, пусть и с опозданием, но в Ливанах поезд встал окончательно. Нам предложили с этими же билетами пересаживаться на следующий поезд, который в Риге будет только в 10:44. Стало ясно, что на встречу, которую перенести было невозможно, я не попадаю", - поделился своей историй с редакцией "Наш город" один из пассажиров.



"Все-таки я попытался сесть на следующий поезд, но ехать дальше на нем не рискнул: давка была уже в Ливанах, а ему еще собирать тех, кто не дождался первого и ждет второй. Народ нервничал, особенно те, кому на самолет (женщина с ребенком, к примеру, взяла такси из Ливан, чтобы успеть в аэропорт). Самое комичное в этой ситуации, что поезд реновирован за немалые евроденьги. Что вообще это было, и как часто происходят такие ситуации?"



Начальник отдела общественных отношений AO Pasažieru vilciens Эгонс Алерс подтвердил, что у поезда возникли технические неполадки. "Был подогнан запасной состав; тем, кто опаздывал на самолет, предоставили микроавтобус – чтобы довезти людей до аэропорта. Приносим пассажирам свои извинения, они имеют право подать жалобу на компенсацию стоимости проезда, – указал Алерс. – Такое с модернизированными поездами случается впервые. Неполадки были устранены на месте, и состав проследовал далее своим ходом. Уже завтра этот поезд снова будет работать на линии".



Как сообщалось, в конце июня правительство продлило срок реализации проекта по модернизации шести дизельных составов AO Pasažieru vilciens стоимостью 22 млн евро, до 20 сентября.



Министр сообщения уже назвал проект "неудавшимся экспериментом". Проект реализовывался второпях, поскольку предыдущее руководство министерства хотело уложиться в сроки, чтобы получить европейские деньги, сказал Аугулис. Финансирование ЕС на модернизацию вагонов уже частично утрачено, поскольку модернизация не была завершена вовремя.



В августе Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) начало по проекту ведомственную проверку.