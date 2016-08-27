На последнем заседании епутаты городской думы приняли решение об изменениях двух обязывающих правил (№ 46 и № 47), которые касаются социальной помощи.

Изменения обязывающих правил № 46 касаются пособий на заботу о здоровье. Впредь такие виды помощи сможет получать каждый из членов семьи, признанной малообеспеченной: если это человек пенсионного возраста, если это инвалид, если это политически репрессированный. На каждого из этих категорий жителей выделяются следующие пособия:



1 при уровне доходов не выше 155,00 евро в месяц – до 90,00 евро;

2 при уровне доходов от 155,01 евро до 215,00 евро в месяц – до 75 евро;

3 при уровне доходов от 215,01 евро до 260 евро в месяц – до 60 евро.



Изменения в обязывающих правилах № 46 предусматривают возможность малообеспеченным семьям получить пособие на учебные принадлежности для дошкольных учреждений, начальной школы, средней или профессиональной школы. Напоминаем, что семья считается малообеспеченной, если средний доход на каждого челна семьи в течение последних трех месяцев не превышал 80 процентов от минимальной заработной платы.



Это следующие пособия:



1 для учащихся в учреждениях дошкольного образования Даугавпилс – 22,00 евро;

2 для учащихся 1 класса учебных заведений Даугавпилса – 43,00 евро;

3 для учащихся начальных, основных, средних и профессиональных учебных заведений Даугавпилса, за исключением первоклассников – 29,00 евро.

Многодетные семьи получают пособие на возмещение расходов на питание детей один раз на весь учебный год.