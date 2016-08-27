Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) 25 августа задержали 17 вьетнамцев и их проводника, которые нелегально пересекли российско-латвийскую границу.

Как отмечают в пресс-центре ГПС, следы нарушителей были замечены пограничниками при обходе примыкающей к реке Зилупе территории. По следу пустили служебную собаку, которая и привела к двум вьетнамцам и одному гражданину России.



Пограничники продолжили преследование, привлекая дополнительные силы из соседних отделений ГПС, а также вертолет. В скором времени попались еще 15 граждан Вьетнама.



Все задержанные водворены в изолятор, начат уголовный процесс.