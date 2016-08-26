Сегодня с утра жители города наблюдали множество оперативного транспорта рядом со зданием суда на улице 18 Ноября.

Как пояснили в пресс-службе Латгальского отделения Государственной полиции, вчера был получен анонимный звонок в дежурную часть с угрозой взрыва здания суда сегодня, 26 августа. Неизвестный сообщил о том, что взрывное устройство сработает в 11 часов утра.Вчера, сразу после получения информации, сотрудники полиции полностью обследовали здание суда. Никаких подозрительных предметов в здании обнаружено не было.Тем не менее, в целях безопасности, сегодня к зданию суда прибыли скорые, пожарные и полиция. Все люди из здания были эвакуированы.Как сообщают в полиции, на данный момент никакой угрозы взрыва нет. В ближайшее время оцепление будет снято и сотрудники суда смогут вернуться к работе.На сегодня, на рассмотрении в суде были запланированы следующие дела.