Всего два слова добавлено в 43-пункт правил о предоставлении горожанам различных пособий – « или малообеспеченных», а в итоге около 500 детей получат помощь на приобретение различных необходимых в школе вещей. До сих пор эти пособия полагались только малоимущим семьям, в которых доходы на одного члена семьи не превышали 128,6 евро. Теперь такие пособия полагаются семьям, у которых доход на одного человека составляет 296 евро и меньше.

Напомним, о каких пособиях идет речь



Пособие на приобретение учебных принадлежностей



Право на получение пособия на приобретение учебных принадлежностей, которые необходимы учащимся для обеспечения учебного процесса, один раз в календарный год на каждый учащихся имеют семьи (лица), которым присвоен статус малоимущей семьи (лица), а также семьи (лица), на опекунстве в которых находится ребенок до 18 лет или до 24 лет, если он очно продолжает общее, профессиональное, высшее или специальное образование и не вступил в брак, а средние доходы за последние три месяца на каждого члена семьи не превышает определенного в государстве размера минимальной заработной платы:



для учащихся в учреждениях дошкольного образования Даугавпилс – 22,00 евро



для учащихся 1 класса учебных заведений Даугавпилса – 43,00 евро



для учащихся начальных, основных, средних и профессиональных учебных заведений Даугавпилса, за исключением первоклассников – 29,00 евро.



Еще одно важное изменение в правилах касается пособия на приобретение лекарства. Важное уточнение: пособие можно будет получить на каждого нуждающегося члена семьи. Например, в семье пять человек, два из них – пенсионеры. Доход на одного члена семьи составляет 155 евро. Раньше можно было получить компенсацию на приобретенные лекарства в размере 90 евро- на семью. Сейчас положена компенсация в 90 евро на каждого из пенсионеров.