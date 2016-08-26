За неделю до начала нового учебного года министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис посетил Даугавпилс. На семинаре, прошедшем в Даугавпилсском строительном техникуме с участием руководителей города и учебных учреждений, разговор, в частности, шёл о реформе системы образования, изменениях в организации и содержании учебного процесса, оценке качества обучения, государственном финансировании образовательных учреждений, доступности структурных фондов ЕС.

В числе наиболее обсуждаемых тем – новая модель оплаты труда педагогов, которая вызывает немало вопросов. Некоторые темы были отмечены в выступлениях руководства самоуправления. Зарплата учителей увеличивается до 680 евро за ставку с учётом её повышения с 21 до 30 часов в неделю. При этом государство практически не добавляет финансирования школ, что ложится на плечи самоуправления. Отмечена была также разница в зарплате педагогов: в Даугавпилсе и Латгалии в целом она в два-три раза нижем, чем у коллег в Риге или под Ригой. Между тем даугавпилсские учителя готовят конкурентоспособных, знающих языки выпускников. Последние данные министерства вселяют надежду на положительный исход дела.



Тема зарплат обсуждалась в ходе личной встречи руководителей города и ведомства. Речь зашла о вознаграждении спортивных тренеров и учителей профессиональных школ. По словам министра, они тоже будут получать больше, но с 1 января 2017 года.



Спорт в стране курирует министерство образования и науки, поэтому стороны рассмотрели также вопрос развития спортивных баз в Даугавпилсе, включая реновацию картодрома, строительство легкоатлетического манежа. Отрывшийся в ноябре 2009 года Даугавпилсский олимпийский центр стал последним проектом, который осуществлялся при финансовом участии государства. Как заметил Карлис Шадурскис, финансовыми ресурсами располагает Национальный Совет спорта, однако он, со своей стороны, окажет в Совете поддержку развитию спорта в Даугавпилсе.



В числе актуальных и вопрос присвоения Даугавпилсской школе дизайна и искусства «Saules skola» статуса Центра компетенции. Это обязательное условие для получения европейских денег на реализацию строительного проекта. Кроме того, новый статус ставит учреждение на более высокий региональный уровень. Господин министр такое начинание одобряет



За время пребывания в Даугавпилсе министр первый раз посетил Лабораторный корпус естественных и инженерных наук Даугавпилсского университета.