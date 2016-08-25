В Даугавпилсе параллельно со сносом заброшенных строений разрабатывается проект по созданию учебной базы школы дизайна и искусств «Саулес». В историческом центре города будет создан кампус, включающий мастерские, административные помещения, классы, студенческую гостинцу. Новые строения будут объединены с действующим зданием школы.

На реализацию проекта потребуется около двух миллионов евро. При благоприятном развитии событий строительство объекта завершат к концу 2018 года.



Самоуправление решило привести в порядок пришедшую в упадок территорию, чтобы вид на город радовал глаз, особенно со стороны ул. Даугавас. Поэтому дума выкупила этот земельный участок. Принято решение о сносе руин - всего демонтируют пять зданий.



На их месте будет строиться комплекс для школы «Саулес», объединяющий существующее здание, реконструкцию новых зданий и новостроек, рассказала Инта Рускуле, представляющая строительный департамент Даугавпилса.



На сегодняшний день строительная техника снесла большую часть развалин. Сейчас идет работа над техническим проектом, который необходимо сдать к октябрю этого года. После принятия технического проекта выдается разрешение на строительство.



Как быстро удастся приступить к реализации задуманного, зависит от нескольких факторов, пояснила Рускуле:



«Финансирование идет из еврофондов по программе улучшения качества профессионального образования. Сумма - более двух миллионов. Все зависит от того, не оспорит ли кто-то закупку, как будет происходить освоение средств из еврофондов. Как будет продвигаться проект, зависит от многих обстоятельств. На данный момент главное – технический проект, на основании которого можно будет работать. Это первый шаг к тому, что такой объект в перспективе будет».



Школа дизайна и искусств «Саулес» создавалась при Первой республике. Неоднократно переименовывалась. С 2012 года официальное название – Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусств «Саулес».



«Школе принадлежит два здания – двухэтажное, где находится средняя школа, и здание на ул. Музея, 3, где находилась детская художественная школа, - объясняет директор школы Ингуна Кокина. - При прошедшем периоде [финансирования из еврофондов] двухэтажное здание школы было полностью отремонтировано. Созданы новые классы для обучения дизайнеров.



В этом периоде разрабатываем комплекс - построить среднюю школу, служебную гостиницу и помещения для детской художественной школы. По завершении проекта весь квартал между улицами Музея, Саулес и Даугавас станет единым кампусом образования для дизайнеров».



Для выполнения критериев программы еврофондов школе необходимо получить статус центра компетенции профессионального образования. В этом году учебное заведение планирует подать заявку на присвоение соответствующего статуса. Ингуна Кокина отметила, что школа отвечает всем необходимым критериям, и нужный статус ей наверняка присвоят.