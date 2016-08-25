В программе «Пульс Латвии» на радиостанции Alise Plus Нонна Якубовская, руководитель Центра для лиц с особыми потребностями Социальной службы рассказала о проблемах, которые затрудняют работу Соцслужбы в настоящее время.
По ее словам, сложности наблюдаются как в кадровой политике Социальной службы, так и в социальных пособиях и услугах, предоставляемых жителям. В Соцслужбе есть сотрудники, которые работают по 10-12 лет, в то же время, на работу приходят и очень молодые работники, которые, разумеется, допускают ошибки в работе. Порой, причина тому, недостаточно хорошо структурированная информация об услугах.
Поскольку Соцслужба перешла на двухуровневую систему обслуживания клиентов, значительно увеличилась нагрузка на работников — увеличились очереди, выросла загруженность работников «бумажной работой».
Н.Якубовская отметила, что до сих пор Социальная служба работает без использования общей латвийской сети: «Многие вопросы, которые касаются движимого и недвижимого имущества клиентов, семейного положения, работникам приходится вносить вручную из тех источников информации, которые доступны».
Процесс обслуживания клиентов, также, затянут. В обслуживание каждого клиента вовлечено несколько работников. Один — принимает клиента и получает первичную информацию, второй сотрудник — анализирует полученные данные. Если к клиенту необходимо совершить визит, то в дело вступает уже третий работник. И, наконец, четвертый работник принимает решение по делу, получив информацию от первых трех работников. Таким образом, затягивается процесс обслуживания каждого клиента.
Некогда, при организации Социальной службы в Даугавпилсе, по словам Н.Якубовской, ее специалисты перенимали опыт соответствующих служб в других странах мира — были визиты в Северные страны — Данию, Норвегию. Но, очевидно, что опыт других стран нельзя просто копировать. В Даугавпилсе есть своя специфика, которую надо учитывать при организации работы по оказанию помощи населению.
Полную версию интервью слушайте ЗДЕСЬ.
Поскольку Соцслужба перешла на двухуровневую систему обслуживания клиентов, значительно увеличилась нагрузка на работников — увеличились очереди, выросла загруженность работников «бумажной работой».
Н.Якубовская отметила, что до сих пор Социальная служба работает без использования общей латвийской сети: «Многие вопросы, которые касаются движимого и недвижимого имущества клиентов, семейного положения, работникам приходится вносить вручную из тех источников информации, которые доступны».
Процесс обслуживания клиентов, также, затянут. В обслуживание каждого клиента вовлечено несколько работников. Один — принимает клиента и получает первичную информацию, второй сотрудник — анализирует полученные данные. Если к клиенту необходимо совершить визит, то в дело вступает уже третий работник. И, наконец, четвертый работник принимает решение по делу, получив информацию от первых трех работников. Таким образом, затягивается процесс обслуживания каждого клиента.
Некогда, при организации Социальной службы в Даугавпилсе, по словам Н.Якубовской, ее специалисты перенимали опыт соответствующих служб в других странах мира — были визиты в Северные страны — Данию, Норвегию. Но, очевидно, что опыт других стран нельзя просто копировать. В Даугавпилсе есть своя специфика, которую надо учитывать при организации работы по оказанию помощи населению.
Полную версию интервью слушайте ЗДЕСЬ.