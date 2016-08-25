В программе «Пульс Латвии» на радиостанции Alise Plus Нонна Якубовская, руководитель Центра для лиц с особыми потребностями Социальной службы рассказала о проблемах, которые затрудняют работу Соцслужбы в настоящее время.

По ее словам, сложности наблюдаются как в кадровой политике Социальной службы, так и в социальных пособиях и услугах, предоставляемых жителям. В Соцслужбе есть сотрудники, которые работают по 10-12 лет, в то же время, на работу приходят и очень молодые работники, которые, разумеется, допускают ошибки в работе. Порой, причина тому, недостаточно хорошо структурированная информация об услугах.Поскольку Соцслужба перешла на двухуровневую систему обслуживания клиентов, значительно увеличилась нагрузка на работников — увеличились очереди, выросла загруженность работников «бумажной работой».Н.Якубовская отметила, что до сих пор Социальная служба работает без использования общей латвийской сети: «Многие вопросы, которые касаются движимого и недвижимого имущества клиентов, семейного положения, работникам приходится вносить вручную из тех источников информации, которые доступны».Процесс обслуживания клиентов, также, затянут. В обслуживание каждого клиента вовлечено несколько работников. Один — принимает клиента и получает первичную информацию, второй сотрудник — анализирует полученные данные. Если к клиенту необходимо совершить визит, то в дело вступает уже третий работник. И, наконец, четвертый работник принимает решение по делу, получив информацию от первых трех работников. Таким образом, затягивается процесс обслуживания каждого клиента.Некогда, при организации Социальной службы в Даугавпилсе, по словам Н.Якубовской, ее специалисты перенимали опыт соответствующих служб в других странах мира — были визиты в Северные страны — Данию, Норвегию. Но, очевидно, что опыт других стран нельзя просто копировать. В Даугавпилсе есть своя специфика, которую надо учитывать при организации работы по оказанию помощи населению.Полную версию интервью слушайте