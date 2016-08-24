В редакцию портала Nasha.lv пришло обращение даугавпилчанки по имени Элита, которая попросила опубликовать историю, наглядно продемонстрировавшую равнодушие ответственных служб Даугавпилса.

Редакция портала приводит содержание письма полностью.



«Хочу поделиться и рассказать историю о равнодуший наших ответственных служб, которые получают зарплату за счет налогоплательщиков, и при этом не хотят выполнять свои обязанности.



23 августа в обед мне позвонила дочь и рассказала, что прогуливаясь с ребёнком по парку Дубровина услышала жалобное мяуканье кота. Осмотревшись, она увидела, что на дереве сидит котёнок. Она его начала подзывать, в надежде, что котёнок слезет, но котёнок сам слезть не мог, мяукал и просил о помощи. Я посоветовала дочери позвонить в Службу спасения.



Позвонив в Службу спасения, она в ответ услышала, что у котов такая природа - лазить по деревьям и, что кот с дерева слезет сам.



Мы решили, что надо позвонить в приют для животных. Позвонив туда, дочери ответили, что у них есть машина, они могут приехать и котёнка забрать, но после того как он слезет с дерева. Дочь им объяснила, что она не может залезть на дерево и снять котёнка, на что ей ответили, что в таком случае необходимо звонить в Службу спасения, так как это их обязанности. Дочь ответила, что Служба спасения на вызов выезжать отказалась.



Расстроившись, и попросив у котёнка прощения за невозможность помочь, дочь отправилась домой.



Вечером мне дочь позвонила снова, так как она опять отправилась в парк посмотреть слез ли котёнок. Как оказалось, котёнок находился там же и мяукал от безысходности уже очень тихо. Я тоже приняла эту ситуацию близко к сердцу, и, дождавшись мужа с работы, рассказала о котёнке, предложив поехать в парк и как-то попытаться помочь животному.



Муж взял мальчишек, которых можно подсадить на дерево для помощи котенку. Приехав после 20.00 в парк, мы нашли мяукающего котёнка. После того, как муж с мальчиками начали пытаться снять котёнка, к ним тут же подошли наши стражи порядка и указали на то, что на дерево лезть нельзя. Муж им объяснил ситуацию, что мы звонили в службы и просили о помощи, но всем всё равно. На что полицейские ответили, что им тоже всё равно, что там сидит котёнок и, главное, что на дерево лезть нельзя. Муж полицейских ослушался и напуганного и усталого котёнка они с мальчиками сняли.



Расстроившись от этой, по моему мнению, уже абсурдной ситуаций, я эмоционально у полицейских спросила, не уж-то, прогуливаясь втроём по парку, они не слышали котёнка? Или они настолько равнодушны и котёнок им неинтересен, так как его нельзя оштрафовать за нарушение, как можно это сделать, например, с выпившими людьми.



Несмотря на то, что у нас дома живет собачка, и в наши планы не входило заводить кота, котёнка мы забрали домой, накормили и теперь наблюдаем - подружатся ли они с нашей собачкой. Если нет, то будем искать котёнку другой дом. Котёнок оказался чистеньким и очень ласковым, явно домашним.



По профессии я социальный работник, занимаю руководящую должность, детей воспитывала так, что мы должны друг другу помогать, и что мы в ответе за меньших братьях. Я поражаюсь людскому равнодушию. Ведь тот, кто равнодушен к животным, будет равнодушен и к людям. И тот, кто жесток к животным, рано или поздно будет жесток к людям! А выше упомянутым работникам наших служб и тем, к то выбросил котёнка в парке, хочу напомнить, что в нашей жизни к нам всё возвращается бумерангом и не удивляйтесь потом, что в старости вы окажетесь не нужны своим детям, что кто-то, отказав Вам в помощи, скажет – такова жизнь, вы уже стары и не интересны!"



С уважением Элита