Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к директору Дома Москвы в Латвии, организатору крупных социальных проектов Юрию Силову:

Мы очень часто проблемы нашего города (от безработицы и минимальных зарплат до вывоза мусора и ям во дворах) перекладываем на кого-то на стороне. Ругаем при этом городскую думу, чиновников, работников коммунальных служб и теплосетей. Но один раз в 4 года у нас у всех есть уникальная возможность исправить ситуацию и поменять власть в городе.



Что для этого надо сделать? Всего лишь придти на выборы 3 июня, в эту субботу.



Прошу вас, дорогие даугавпилчане, уточнить еще раз свой избирательный участок, не забыть паспорт, а главное - отложить все свои важные дела на дачах, поездки к друзьям и родственникам, и проголосовать за список новых депутатов нашего города и поставить плюсик новому будущему мэру!



У нашего города славное прошлое. Давайте проголосуем в эту субботу за его будущее! За будущее наших детей и внуков!



С уважением,

Юрий Силов



Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!