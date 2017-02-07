2 апреля в даугавпилсском Дворце культуры состоится Stand-up шоу неподражаемого резидента Comedy Club, актера и кинорежиссера Александра Незлобина. Искрометные шутки, великолепное владение словом и живое общение с публикой – все это лишь малая толика того, что ждет даугавпилчан в этот вечер.





Свой путь юмориста Александр начал в студенческой команде КВН, однако в скором времени присоединился к екатеринбургскому филиалу «Comedy Club» сначала в качестве автора шуток для других исполнителей, а позднее «вырос» до самостоятельного stand-up артиста.



Монологи Александра Незлобина всегда броски, эффектны, порой эксцентричны и, как правило, экстравагантны. Главный акцент в своих выступлениях резидент «Comedy Club» делает на стереотипы и ярлыки шаблонного поведения, а также не упускает возможности «отпустить» очередную шутку о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.



Всех «козырей» своей новой stand-up программы Александр пока не раскрывает, но обещает, что уже к полюбившимся темам для шуток прибавится много новых оригинальных идей, которые зрители смогут оценить уже 2 апреля в даугавпилсском Дворце культуры.



Билеты в кассах Biļešu serviss и на



Организатор: концертное агентство 75 EVENTS. Про таких, как Александр Незлобин, говорят: и швец, и жнец, и в дуду игрец. Известный резидент юмористического шоу «Comedy Club» пишет не только шутки к своим выступлениям, но и сценарии к фильмам. Однако, это отнюдь не предел потенциала артиста, что становится очевидно, когда Александр начинает снимать и сниматься в кино. К слову, не безуспешно! Завоеванная у зрителей популярность привела артиста не только к широкой популярности, но и напрямую в топ 50-ти публичных людей по версии международной исследовательской группы «TNS Gallup Media».Свой путь юмориста Александр начал в студенческой команде КВН, однако в скором времени присоединился к екатеринбургскому филиалу «Comedy Club» сначала в качестве автора шуток для других исполнителей, а позднее «вырос» до самостоятельного stand-up артиста.Монологи Александра Незлобина всегда броски, эффектны, порой эксцентричны и, как правило, экстравагантны. Главный акцент в своих выступлениях резидент «Comedy Club» делает на стереотипы и ярлыки шаблонного поведения, а также не упускает возможности «отпустить» очередную шутку о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.Всех «козырей» своей новой stand-up программы Александр пока не раскрывает, но обещает, что уже к полюбившимся темам для шуток прибавится много новых оригинальных идей, которые зрители смогут оценить уже 2 апреля в даугавпилсском Дворце культуры.Билеты в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv от 10 евро.Организатор: концертное агентство 75 EVENTS.