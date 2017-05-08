С течением времени все сталкиваются с тем, что ванна теряет свой привлекательный внешний вид - появляются подтеки и следы ржавчины, пропадает глянец, на ощупь она становится шероховатой. Все говорит о необходимости менять старую ванну, что влечет за собой немаленькие расходы. К тому же, при замене ванны не обойтись без ремонта всей ванной комнаты, что связано с еще большими финансовыми тратами.

Однако, решение и альтернатива есть. Портал Nasha.lv встретился с жителем Даугавпилса — Игорем Плоткиным, который знает секрет, как за небольшие деньги получить совершенно новую ванну.



«Идею поменять в своей квартире ванну я вынашивал очень давно. За долгие годы ванна пожелтела, в некоторых местах откололась эмаль. Что уж греха таить — выглядела она совсем неприглядно. Я живу в «хрущевке», а в них слишком узкие дверные проемы в ванных комнатах. Мысль о том, что для демонтажа чугунной ванны придется ломать дверной проем, была одним из препятствий на пути к новой ванне. Время шло — решения не было. До того момента как один из моих знакомых посоветовал мне установить ванну в ванне. Признаюсь честно, изначально этот совет я счел шуткой, - сразу стал представлять пластиковое корыто внутри моей, потерявшей эстетичный вид, ванны. Но, когда мой приятель пригласил зайти и посмотреть на результат новых технологий — сомнений не осталось — я обратился в компанию Vanna Vanna.



Оператор принял мой заказ, я заполнил форму, а дальше за дело взялись профессионалы. Без шума и лишнего мусора мастера вмонтировали в мою старую ванну полностью новую ванну из сантехнического акрила. Весь процесс занял около двух часов. Признаюсь честно, я до последнего не верил, что результат будет таким поразительным. Вместе с новой ванной моя ванная комната приобрела совершенно иной внешний вид. Теперь, когда мои знакомые, хватаясь за голову, подсчитывают затраты на ремонт в ванных, я рассказываю им свою историю, потому что это не только удобно, но и очень выгодно », - рассказал нам Игорь.



На практике ванна в ванне это технология, при которой акриловая оболочка, произведенная в Латвии, помещается внутрь существующей ванны. Ванна изготавливается из сантехнического акрила австрийского производства толщиной 6мм. Антибактериальный высококачественный материал полностью безопасен и надежен, к тому же он полностью приспособлен для аллергиков и людей с чувствительной кожей. Глянцевая поверхность не имеет пор, соответственно, ни бактерии, ни частички грязи на поверхности не оседают. Соответственно, даже с течением времени ванна не желтеет и не теряет свой первозданный вид. К слову, на свою работу специалисты компании Vanna Vanna дают пятилетнюю гарантию. Следует отметить, что такую длительную гарантию не предоставляет ни один производитель современных ванн, цены в магазинах на которые весьма внушительные. Средняя продолжительность служения ванны в ванне - 15 лет. В свою очередь, акриловая ванна, купленная в магазине, может прослужить от 3 до 5 лет, а возобновление эмали методом покраски 1-3 года.



Ванна в ванне позволит вам не только избежать работ по демонтажу, перевозке и установке новой ванны, что всегда сопряжено с дополнительными тратами, но и займет совсем немного времени. В течение двух часов ваша старая ванна заживет новой жизнью. Используя услугу ванна в ванне, вы получите полностью новую ванну, у которой будет тёплая, стабильная основа и сверкающая, белая, не желтеющая поверхность.



Помимо экономии времени, ванна в ванной — это еще и колоссальная экономия средств. Если услуга ванны в ванне вам обойдётся в 195 — 200 евро, то приобретение, схожее по ценности ванны, плюс другие работы, связанные с демонтажем, обойдётся вам не менее чем в 500-600 евро. Методом математического подсчета, на ванне в ванной вы сэкономите в 3 раза больше средств. Подробнее на сайте

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