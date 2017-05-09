Из-за отсутствия общественных СМИ в приграничье Латвии, около 200 домашних хозяйств не знают, кто сейчас президент страны. Об этом на Латгальском конгрессе столетия государства, который состоялся в конце прошлой недели, заявил депутат Сейма Артусс Кайминьш, пишет mixnews.

"Ситуация следующая: в 21 веке в Латвии не все жители имеют возможность наблюдать за каналами государственного теле- и радиовещательного центра. Например, речь идет о Краславском районе. Около 200 домашних хозяйств, которые являются такими же налогоплательщиками, уверены, что президентом нашей страны является Лукашенко", - заявил Кайминьш.



В связи с этой проблемой, депутат напрямую обратился к премьер-министру Марису Кучинскису с просьбой выделить дополнительное финансирование на строительство телевизионных антенн.



"Господин премьер-министр, Вы же сказали, что правительство будет поддерживать Латгале. Пожалуйста, выделите 100 000 евро на две антенны, чтобы местные жители могли и услышать, и увидеть настоящего президента страны", - добавил Кайминьш.



Напомним, на прошлой неделе состоялся Латгальский конгресс, на котором высшие должностные лица отметили важность Латгале в провозглашении независимости Латвии.