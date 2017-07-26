Дети в Латвии начинают образование с 5 лет, и этот возрастной рубеж менять не планируется, так на вопрос DB, планируется ли ввести обязательным начало образования в школе с 6, а не с 7 лет, ответил министр образования и науки Карлис Шадурскис, пишет rusdb.lv.

«Согласно нашей концепции, дети начинают образование в 5 лет – в системе дошкольного образования. Сейчас обязательная подготовка к школе должна быть с 6 лет, а мы предлагаем этот период с 6 до 7 лет назвать 1-м классом и реализовывать его либо в дошкольном учреждении, либо в самой школе, если у нее есть для этого подходящие условия – для игр детей, для их отдыха и т.д.



Это сделает переход 6-летнего ребенка в школьную систему более легким, так как сейчас у детей есть резкий скачок - после 6 лет сразу в 1-й класс, где совсем другой режим и ритм», - сказал Шадурскис.



Как сообщалось, МОН предлагает установить более ранний возраст начала обучения в школе, чтобы дети могли начинать учебу в первом классе уже с шестилетнего возраста, установив при этом, что учебную программу в первом классе реализуют только те общеобразовательные учебные заведения, которые смогут обеспечить шестилетним детям необходимую среду обучения и подготовленных для этой работы педагогов.



Начать обучение шестилеток в школе МОН предлагает с 1 сентября 2018 года.



С 1 сентября 2018 года мы начнем введение нового содержания в 1-4 классах, а также в детских садиках. Затем, в течение 3-4 лет, реформа будет введена в полной мере – с детского сада до 12-го класса, сказал Шадурскис.



К 2030 году среднюю школу закончат те молодые люди, которые уже с 1-го класса будут учиться по новым стандартам, подчеркнул он. «Я не буду обещать, что новые стандарты и умения учителей их применять завтра будут идеальны, так как мы учимся по ходу делу, но уже 1 сентября этого года стартуем пилотный проект реформы, на который подписались уже сто школ. Отклик со стороны школ был большой, и многие учителя хотят работать по-новому», - отметил министр.