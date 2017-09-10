Акция противников выхода Великобритании из Евросоюза в центре Лондона в субботу днем собрала около 50 тысяч человек, сообщает Mirror Online со ссылкой на данные, озвученные организаторами. Участники демонстрации прошли маршем по улицам столицы к Парламентской площади, где затем состоялся митинг.

DW со ссылкой на издание Evening Standard отмечает, что субботнее шествие стало лишь первой акцией в череде протестных мероприятий, получивших название «осень недовольства». Состоявшийся марш был приурочен к запланированному на 11 сентября голосованию в Палате общин по законопроекту о Brexit.



Участники марша несли в руках плакаты с надписями «Я люблю Евросоюз», «Brexit - токсичен», «Уже скучаю по ЕС». В какой-то момент к митингующим присоединился лидер партии «Либеральных демократов» Джон Винсент Кейбл. Среди активистов также заметили ирландского музыканта Боба Гелдофа.



На референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе летом прошлого года победили сторонники Brexit. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске «брексита».





