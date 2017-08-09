Почти все принятые Сеймом поправки к налоговому законодательству окажут влияние на рост цен, заявил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в интервью Латвийскому радио 4.

Комментируя принятые парламентом налоговые реформы, Данусевич подчеркнул, что они скажутся на стоимости товаров в магазинах. «Конечно, повышение всех налогов влияют на цены. В том числе повышение топливного акциза». По его словам, из-за роста акциза на топливо цена продукта на полке магазина увеличится примерно на 0,5%.



На рост цен влияет и замена кассовых аппаратов, которая по мнению Данусевича, нанесет серьезный ущерб малому бизнесу. «Эта техника очень дорога и не нужна нам сегодня. Кроме того, СГД может обойтись и без неё, чтобы реально бороться с неплательщиками налогов».



Данусевич также отмечает, что запланированный рост минимальной заработной платы с 380 до 430 евро означает большое бремя для отросли. «На каждого сотрудника работодателю надо дополнительно заработать 60 евро в месяц, что является довольно большой суммой. При этом советы чиновников повысить цены не являются реальными советами. Маленький магазин, который платит минимальные зарплаты своим сотрудникам, делает это из-за отсутствия прибыли. Если ещё поднять цены, то можно сразу закрыться».



Согласно расчётам представителя отрасли, около 30% маленьких магазинов, если будут платить требуемую минимальную зарплату, закроются. «Такое чувство, что государство хочет уничтожить всё маленькое и удерживаться за счёт больших компаний, которые платят процентуально в 2 раза меньше налогов, чем маленькие», — сетует Данусевич.



В германской розничной сети Lidl, прихода которой ожидают в Латвии в скором времени, будут низкие цены, узкий ассортимент и в основном заграничный товар, считает эксперт. Он также отметил, что через год после открытия первого Lidl местные производители потеряют около 5% рынка. С другой стороны, потребитель выиграет из-за выгодных цен.



Как уже писал Rus.Lsm.lv, реформа предполагает введение двух ставок подоходного налога с населения. Для тех, кто зарабатывает до 20 тысяч евро в год, ставка налога составит 20%. А значит, при средней зарплате до 1700 евро в месяц фактический заработок должен немного увеличиться — в среднем на 10 евро в месяц. Если годовой заработок от 20 до 55 тысяч, ставка налога составит 23%. Если больше 55 тысяч в год — ставка будет более 31%



До 200 евро увеличатся льготы за иждивенцев, минимальная зарплата вырастет до 430 евро. Необлагаемый минимум поднимут до 200 евро. Его в полной мере намерены применять уже при начислении заработка. Для брутто-доходов свыше 1000 евро необлагаемый минимум составит 0%. Сейчас часть необлагаемого минимума (60 евро) учитывается каждый месяц, а оставшуюся часть, если такая полагается, можно вернуть в виде переплаченного налога.